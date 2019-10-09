Госдума и аграрии призвали Медведева вернуть деньги селу
В эфире НСН эксперты рассказали, какие государственные меры могут спасти российскую деревню.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о новой государственной программе по развитию комфортной жизни в деревне. По его словам, со следующего года в сельской местности будут строиться жильё, дороги, продолжится подведение газа, воды и благоустройство территорий.
«В общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий», - заявил Медведев на открытии агропромышленного форума «Золотая осень».
Член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, бывший глава совхоза «Звениговский» Сергей Казанков в эфире НСН назвал первый шаг, который должно сделать государство для того, чтобы спасти российские сёла от вымирания.
«Конечно, инфраструктуру на селе необходимо развивать. Уверен, с этим согласны все депутаты. Если говорить о главных проблемах села, то это не только дороги и газ. В течение всех последних лет проводится так называемая оптимизация школ и больниц. В результате село теряет врачей и учителей. Чтобы люди хотели жить на селе, необходимо, чтобы они могли лечиться и учиться рядом с домом. Но самое важное – доходы. Пока что зарплаты в сельском хозяйстве самые низкие по отраслям экономики. Возродить село можно, лишь решив все перечисленные проблемы. Причем решать надо не точечно, а системно, увеличивая финансирование из федерального бюджета в разы. Первым шагом, которое могло бы сделать государство, – погашение кредитов, в которых завязли российские аграрии», - рассказал Казанков.
Его точку зрения поддержали и сами аграрии. Так, председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев заявил в эфире НСН, что людей в российские сёла смогут вернуть только высокие доходы.
«Первым делом на селе должна быть работа, а потом уже жилье. Мы можем построить шикарный дом, дворец, а работы нет, а школы нет, а детского садика нет. И что? Почему люди уходят из деревни? Зарплата в сельском хозяйстве сейчас сама низкая из всех отраслей», - подчеркнул эксперт.
Ранее россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи. По данным опроса холдинга «Ромир», 51% респондентов заявили, что для этого понадобится доход в 60–120 тыс. рублей в месяц, каждая четвертая семья готова «нормально» прожить при бюджете в 45–60 тыс. рублей, 11% заявили о необходимости более 120 тыс. рублей.
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