Госдума и аграрии призвали Медведева вернуть деньги селу

9 октября 201921:47
Екатерина Клепко

В эфире НСН эксперты рассказали, какие государственные меры могут спасти российскую деревню.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о новой государственной программе по развитию комфортной жизни в деревне. По его словам, со следующего года в сельской местности будут строиться жильё, дороги, продолжится подведение газа, воды и благоустройство территорий.

«В общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий», - заявил Медведев на открытии агропромышленного форума «Золотая осень».

Член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, бывший глава совхоза «Звениговский» Сергей Казанков в эфире НСН назвал первый шаг, который должно сделать государство для того, чтобы спасти российские сёла от вымирания.

Госдума проследит за тем, как деньги доходят до аграриев

«Конечно, инфраструктуру на селе необходимо развивать. Уверен, с этим согласны все депутаты. Если говорить о главных проблемах села, то это не только дороги и газ. В течение всех последних лет проводится так называемая оптимизация школ и больниц. В результате село теряет врачей и учителей. Чтобы люди хотели жить на селе, необходимо, чтобы они могли лечиться и учиться рядом с домом. Но самое важное – доходы. Пока что зарплаты в сельском хозяйстве самые низкие по отраслям экономики. Возродить село можно, лишь решив все перечисленные проблемы. Причем решать надо не точечно, а системно, увеличивая финансирование из федерального бюджета в разы. Первым шагом, которое могло бы сделать государство, – погашение кредитов, в которых завязли российские аграрии», - рассказал Казанков.

Его точку зрения поддержали и сами аграрии. Так, председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев заявил в эфире НСН, что людей в российские сёла смогут вернуть только высокие доходы.

«Первым делом на селе должна быть работа, а потом уже жилье. Мы можем построить шикарный дом, дворец, а работы нет, а школы нет, а детского садика нет. И что? Почему люди уходят из деревни? Зарплата в сельском хозяйстве сейчас сама низкая из всех отраслей», - подчеркнул эксперт.

Ранее россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи. По данным опроса холдинга «Ромир», 51% респондентов заявили, что для этого понадобится доход в 60–120 тыс. рублей в месяц, каждая четвертая семья готова «нормально» прожить при бюджете в 45–60 тыс. рублей, 11% заявили о необходимости более 120 тыс. рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоДмитрий Медведев