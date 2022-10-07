Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, сообщают РИА Новости.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В соответствии с новым нормативным актом, прокуроры теперь смогут обращаться с исками о признании недействительными сделок, которые нарушают ответные санкционные меры России.

Ранее Владимир Путин подписал законы о трудовых правах мобилизованных и кредитных каникулах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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