Котяков: Размер маткапитала в феврале составит 912 тысяч рублей
Общий размер материнского капитала после индексации в феврале 2025 года составит 912 тыс рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства он отметил, что при рождении первого ребёна сумма вырастет на 60 тысяч рублей - до 690 тысяч рублей.
«При рождении второго ребёнка семья, ранее не оформлявшая сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей» - указал министр.
Котяков добавил, что с 1 февраля на уровень фактической инфляции в 9,5% будут увеличены более 40 различных мер социальной поддержки.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил уже в январе текущего года провести индексацию страховых военных пенсий на 9,5%, то есть по фактической инфляции 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru