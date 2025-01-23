Котяков: Размер маткапитала в феврале составит 912 тысяч рублей

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства он отметил, что при рождении первого ребёна сумма вырастет на 60 тысяч рублей - до 690 тысяч рублей.

«При рождении второго ребёнка семья, ранее не оформлявшая сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей» - указал министр.

Котяков добавил, что с 1 февраля на уровень фактической инфляции в 9,5% будут увеличены более 40 различных мер социальной поддержки.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил уже в январе текущего года провести индексацию страховых военных пенсий на 9,5%, то есть по фактической инфляции 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

