Путин подписал закон о приостановке запрета на работу террористической организации

В ноябре соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых были Василий Пискарев, Андрей Клишас и Дмитрий Вяткин.

Ранее председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя данный законопроект в беседе с «Маяк» заявлял, что Россия должна исходить из реалий, а контакты с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) будут и есть, так как они руководят Афганистаном.

Также в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия намерена развивать сотрудничество с Кабулом, а без снятия с «Талибана» статуса террористов это невозможно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





