Путин подписал закон о приостановке запрета на работу террористической организации
Президент России Владимир Путин подписан закон о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, такая возможность предусмотрена по решению суда, если организация прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.
В ноябре соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых были Василий Пискарев, Андрей Клишас и Дмитрий Вяткин.
Ранее председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя данный законопроект в беседе с «Маяк» заявлял, что Россия должна исходить из реалий, а контакты с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) будут и есть, так как они руководят Афганистаном.
Также в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия намерена развивать сотрудничество с Кабулом, а без снятия с «Талибана» статуса террористов это невозможно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru