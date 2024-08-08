Путин подписал закон о приостановке работы кредитных кооперативов

После удаления из реестра кооператив обязан в течение 360 дней вернуть пайщикам все средства. В случае невыполнения этого обязательства, необходимо провести общее собрание членов кооператива для решения о его ликвидации. Если кооператив не способен удовлетворить свои обязательства, он должен начать процедуру банкротства.

Закон уточняет процесс реорганизации кредитных кооперативов, запрещая их преобразование. Количество финансовых нормативов сокращается с восьми до пяти, включая нормативы по ликвидности и рискам. Эти изменения вступят в силу через два года.

Юридическим лицам, не являющимся кредитными кооперативами, запрещено заниматься финансовой взаимопомощью по закону «О кредитной кооперации». КПК также не могут выдавать займы другим финансовым организациям, если в их составе есть физические лица.

Кредитные кооперативы обязаны создавать резервный фонд в размере не менее 5% от общей задолженности перед членами по займам и сбережениям. Этот фонд распределяется между членами только при ликвидации кооператива, передает «Радиоточка НСН».