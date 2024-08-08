Путин подписал закон о приостановке работы кредитных кооперативов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Центральному банку возможность быстро приостанавливать работу непорядочных потребительских кредитных кооперативов (КПК) и исключать их из финансового рынка. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет ЦБ правом удалять информацию о потребительских кредитных кооперативах из официального реестра при выявлении серьезных нарушений законодательства. В случае, если у кооператива возникают признаки несостоятельности, ЦБ сможет подать в арбитражный суд заявление о его банкротстве. Кредитный кооператив имеет право оспорить действия Центрального банка через суд.
После удаления из реестра кооператив обязан в течение 360 дней вернуть пайщикам все средства. В случае невыполнения этого обязательства, необходимо провести общее собрание членов кооператива для решения о его ликвидации. Если кооператив не способен удовлетворить свои обязательства, он должен начать процедуру банкротства.
Закон уточняет процесс реорганизации кредитных кооперативов, запрещая их преобразование. Количество финансовых нормативов сокращается с восьми до пяти, включая нормативы по ликвидности и рискам. Эти изменения вступят в силу через два года.
Юридическим лицам, не являющимся кредитными кооперативами, запрещено заниматься финансовой взаимопомощью по закону «О кредитной кооперации». КПК также не могут выдавать займы другим финансовым организациям, если в их составе есть физические лица.
Кредитные кооперативы обязаны создавать резервный фонд в размере не менее 5% от общей задолженности перед членами по займам и сбережениям. Этот фонд распределяется между членами только при ликвидации кооператива, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru