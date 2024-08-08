Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий наказание за повторное распространение наркотиков в интернете. Документ за подписью главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь за это нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.
Согласно новому закону, за повторное распространение наркотиков в интернете в течение года предусмотрены следующие меры наказания: штраф от 100 до 300 тыс. рублей или сумма заработной платы/дохода осужденного за один-два года, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, или исправительные работы на срок до двух лет с тем же лишением прав.
Помимо этого, в соответствии с новым законодательством, за указанные нарушения предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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