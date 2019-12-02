Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. С этой даты продавцы будут обязаны устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и телевизоры.
Авторы законодательной инициативы ранее утверждали, что это якобы будет способствовать развитию отечественных ИТ-технологий.
В свою очередь аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин ранее в эфире НСН предупредил, что такие меры могут привести к тому, что с российского рынка уйдет компания Apple.
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