Интернет-омбудсмен усомнился в запрете гаджетов без российского ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение на смартфоны и компьютеры, продающиеся в России. Запрет на продажу техники без российского ПО должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН выразил мнение, что законопроект может сильно измениться в ходе прохождения через парламент.

«С одной стороны, в таких инициативах ничего плохого нет, это как обязательная инструкция на русском языке для бытовой техники. Но какой это вид примет к третьему чтению, трудно сказать. Обычно у нас после первого чтения достаточно радикально все меняется в законопроектах. Вносятся значительные изменения, особенно касающиеся интернета», - отметил он.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН высказал мнение, что ведение такого запрета приведет к уходу с российского рынка продукции Apple.

