Интернет-омбудсмен усомнился в запрете гаджетов без российского ПО
Дмитрий Мариничев в эфире НСН выразил мнение, что принятый в первом чтении законопроект может сильно измениться в ходе прохождения через парламент.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение на смартфоны и компьютеры, продающиеся в России. Запрет на продажу техники без российского ПО должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН выразил мнение, что законопроект может сильно измениться в ходе прохождения через парламент.
«С одной стороны, в таких инициативах ничего плохого нет, это как обязательная инструкция на русском языке для бытовой техники. Но какой это вид примет к третьему чтению, трудно сказать. Обычно у нас после первого чтения достаточно радикально все меняется в законопроектах. Вносятся значительные изменения, особенно касающиеся интернета», - отметил он.
Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН высказал мнение, что ведение такого запрета приведет к уходу с российского рынка продукции Apple.
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