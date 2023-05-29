Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер

Президент Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, стационарные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой, на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло как минимум четыре ДТП, а также в других местах на усмотрение ГИБДД.

«Ошибочные штрафы?» Водителей без ОСАГО начнут ловить по камерам

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал «Радиоточке НСН», что система выявления водителей без ОСАГО по дорожным камерам заработает уже в 2023 году. Он отметил, что около 10% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО, что ставит под угрозу защиту добросовестных водителей.

Также ранее сообщалось, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Как отметили в МВД, инспекторы в рамках борьбы с мошенничеством проводят проверку документов и в случае нарушений аннулируют их.

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ФОТО: РИА Новости
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