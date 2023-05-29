Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал «Радиоточке НСН», что система выявления водителей без ОСАГО по дорожным камерам заработает уже в 2023 году. Он отметил, что около 10% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО, что ставит под угрозу защиту добросовестных водителей.

Также ранее сообщалось, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Как отметили в МВД, инспекторы в рамках борьбы с мошенничеством проводят проверку документов и в случае нарушений аннулируют их.

