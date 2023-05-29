Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер
Президент Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, стационарные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой, на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло как минимум четыре ДТП, а также в других местах на усмотрение ГИБДД.
Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал «Радиоточке НСН», что система выявления водителей без ОСАГО по дорожным камерам заработает уже в 2023 году. Он отметил, что около 10% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО, что ставит под угрозу защиту добросовестных водителей.
Также ранее сообщалось, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Как отметили в МВД, инспекторы в рамках борьбы с мошенничеством проводят проверку документов и в случае нарушений аннулируют их.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru