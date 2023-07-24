Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.

Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в резерве.