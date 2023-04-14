Путин подписал закон о переводе новых регионов РФ на московское время

Закон, вводящий московское время в новых регионах России – Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Нормативный акт включает эти субъекты РФ в состав территорий, образующих вторую часовую зону.

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30 сентября глава российского государства по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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