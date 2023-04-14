Путин подписал закон о переводе новых регионов РФ на московское время
Закон, вводящий московское время в новых регионах России – Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Нормативный акт включает эти субъекты РФ в состав территорий, образующих вторую часовую зону.
30 сентября глава российского государства по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Ранее Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Times: самолеты НАТО провели у границ РФ не менее шести разведполетов
- Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре
- Путин подписал закон о переводе новых регионов РФ на московское время
- Банки США показали рост прибыли на фоне кризиса
- Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных
- Депутаты Петербурга предложили запретить курение рожденным после 2010 года
- Опубликовано видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер»
- СМИ: ЧВК «Вагнер» уничтожила командира легиона наемников ВСУ
- Минюст РФ признал Семена Слепакова иноагентом
- ФСБ предотвратила покушение на экс-нардепа Украины Киву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru