Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Кабинет министров РФ поддержал переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий в конце августа. Губернатор региона Михаил Евраев тогда заявил, что решение правительства является «большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы рядом с Киевским вокзалом в площадь Евразии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

