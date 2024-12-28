Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новое название позволит юридически закрепить историческое название, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.

Ростов в Ярославской области могут переименовать в Ростов Великий

Кабинет министров РФ поддержал переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий в конце августа. Губернатор региона Михаил Евраев тогда заявил, что решение правительства является «большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы рядом с Киевским вокзалом в площадь Евразии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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