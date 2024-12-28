Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новое название позволит юридически закрепить историческое название, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
Кабинет министров РФ поддержал переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий в конце августа. Губернатор региона Михаил Евраев тогда заявил, что решение правительства является «большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы рядом с Киевским вокзалом в площадь Евразии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
- РЖД предложит пассажирам новогоднее меню в поездах дальнего следования
- Украинский агент показал тайник со взрывчаткой для покушения на офицера МО РФ
- Телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке
- В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений
- Росавиация: В аэропорту Казани сняли временные ограничения
- Кабмин РФ запретил звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками
- Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Калужской области
- Оперштаб: В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
- СМИ: Убийцей четырёх детей под Тверью оказался их отец
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru