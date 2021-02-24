Путин подписал закон о новых штрафах за нарушения на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении санкций за нарушения при организации массовых акций и за участие в митингах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Принятые поправки к Кодексу административных правонарушений увеличивают штраф за «неповиновение законным требованиям» полицейских (ст. 19.3 КоАП) от 1 до 4 тысяч рублей. Штраф в случае повторного «неповиновения» составит от 10 до 20 тысяч рублей.

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Также ужесточили санкции за нарушения при сборе средств на организацию мероприятий. Штраф за незаконное финансирование митинга составит от 10 до 20 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ для граждан. Должностные лица за аналогичное нарушение могут быть оштрафованы на сумму от 70 до 200 тысяч рублей.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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