Путин подписал закон о новых штрафах за нарушения на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении санкций за нарушения при организации массовых акций и за участие в митингах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Принятые поправки к Кодексу административных правонарушений увеличивают штраф за «неповиновение законным требованиям» полицейских (ст. 19.3 КоАП) от 1 до 4 тысяч рублей. Штраф в случае повторного «неповиновения» составит от 10 до 20 тысяч рублей.