Совфед РФ одобрил увеличение штрафов за нарушения на митингах

Совет Федерации РФ одобрил законопроект о повышении штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе в ходе публичных акций, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно документу, ранее принятому Госдумой, за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов штраф для граждан составит от двух до четырех тысяч рублей. Повторное нарушение карается строже - от 10 до 20 тысяч рублей, либо арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Также законопроектом предусмотрено наказание за нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных средств, непредставление или несвоевременное представление отчёта об их расходовании. Штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, штрафовать предлагается за перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, которое не имеет на это право. Для граждан предусмотрено наказание в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей, а должностные лица заплатят от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде РФ одобрили законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами, сообщает RT. Согласно документу, наказывать будут за распространение в СМИ или интернет-издании информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалах без соответствующей маркировки о его особом статусе.

