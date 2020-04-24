Путин подписал закон о новой дате окончания Второй мировой войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал принятый парламентом закон о коррекции официальной даты окончания Второй мировой войны. Отныне день воинской славы, посвящённый этому событию, переносится со 2 на 3 сентября.

Текст документа размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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По словам авторов инициативы, она направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей войны, отмечает RT.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции, который, в частности, зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

3 сентября в России также отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата установлена в качестве памяти жертв теракта в школе Беслана 1-3 сентября 2004 года.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаЗаконВладимир Путин
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