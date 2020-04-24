Путин подписал закон о новой дате окончания Второй мировой войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал принятый парламентом закон о коррекции официальной даты окончания Второй мировой войны. Отныне день воинской славы, посвящённый этому событию, переносится со 2 на 3 сентября.

Текст документа размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.