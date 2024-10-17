Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, согласно документу с 1 января 2025 года он увеличится на 16,6% - до 22 440 рублей в месяц.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников», - говорится в пояснительной записке.

Ранее сервис Superjob провёл опрос и выяснил, что, по мнению россиян, бедным может считаться человек, который зарабатывает в месяц менее 43 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

