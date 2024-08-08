Путин подписал закон о лишении гражданства РФ при отказе встать на воинский учет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лишение гражданства России за уклонение от обязательной первичной постановки на воинский учет. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Основные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» теперь содержат новую норму, которая предусматривает утрату гражданства за невыполнение обязанности по первичной постановке на воинский учет для новых граждан.

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Закон устанавливает согласование процессов регистрации граждан на воинский учет и оформления российского гражданства.

В соответствии с ним, органы МВД обязаны передавать в электронном формате через единую межведомственную систему данные о мужчинах, которым предоставлено гражданство и которые должны пройти процедуру принятия присяги, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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