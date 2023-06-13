Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака по аналогии с алкогольным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, производство и оборот табачной продукции и сырья, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции, а также их импорт и экспорт, в том числе закупка для duty free, предусматривает получение соответствующих лицензий с 1 марта 2024 года.
Для оборудования, используемого в производстве табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, вводится государственная регистрация. В случае простоя с 1 марта 2024 года вводится обязательная консервация.
Кроме того, учёт объёмов производства и оборота табачной продукции будет осуществляться с помощью государственной информационной системы мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Ранее доцент кафедры факультетской хирургии РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Айдар Мустафин заявил, чт для профилактики атеросклероза следует отказаться от курения, сообщает RT.
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