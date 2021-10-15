Компания «Филипп Моррис» решила закрыть фабрику в Краснодаре
Табачная фабрика «Филип Моррис» в Краснодаре прекратит свою работу в 2022 году, сообщает пресс-служба «Филип Моррис Интернэшнл».
В сообщении говорится, что решение закрыть предприятие было принято из-за сокращения легальных продаж и параллельном значительном росте нелегального сегмента, который, по данным компании «Кантар», составляет 12,8%.
В компании отметили, что сложившаяся ситуация «не позволяет обеспечивать необходимую загрузку мощностей», в связи с чем работать будет только фабрика «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области, куда перенесут не только все производственные мощности, но и постараются трудоустроить всех желающих сотрудников из Краснодара.
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