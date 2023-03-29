В Симферополе девятиклассник умер после урока физкультуры

Как уточнили в Минздраве региона, инцидент произошел накануне в школе №10.

По данным прокуратуры республики, во время занятия школьник почувствовал себя плохо. Девятиклассника госпитализировали, однако ребенок скончался. Надзорное ведомство начало проверку по факту ЧП, прокуратура проверит исполнение законодательных требований при организации образовательного процесса и оказании первой помощи в школе.

В региональном управлении Следственного комитета РФ заявили, что ученику стало плохо «на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена». Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

