Путин подписал закон о доплате 1200 рублей для инвалидов и пенсионеров от 80 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку к пенсии с учетом индексации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По новому закону, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, которые уже получают ежемесячные выплаты за уход от родителей или опекунов, будут получать надбавку к пенсии в размере 1200 руб.. Эта надбавка будет индексироваться ежегодно.
В июле комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправку, согласно которой пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы будет предоставлена доплата в размере 1200 руб. к пенсии.
В настоящее время ежемесячную доплату в размере 1200 рублей получают лица, которые не работают и предоставляют уход инвалидам I группы или пожилым людям, нуждающимся в постоянной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru