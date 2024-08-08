Путин подписал закон о доплате 1200 рублей для инвалидов и пенсионеров от 80 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку к пенсии с учетом индексации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По новому закону, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, которые уже получают ежемесячные выплаты за уход от родителей или опекунов, будут получать надбавку к пенсии в размере 1200 руб.. Эта надбавка будет индексироваться ежегодно.