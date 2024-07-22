Комитет Госдумы одобрил доплату для пенсионеров старше 80 лет

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании была принята поправка, предусматривающая предоставление ежемесячной надбавки в размере 1,2 тыс. рублей к пенсии для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Эта надбавка будет подлежать индексации, сообщает ТАСС.

Эта выплата будет предоставляться автоматически лицам, достигшим 80 лет или имеющим инвалидность I группы. Она будет увеличиваться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.