Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в местах заключения
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобильные операторы будут обязаны прекратить обслуживание номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Операторов обяжут блокировать мобильные номера, которые используются в тюрьмах, следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Приостановку обслуживания будут осуществлять на основании письменного решения главы (замглавы) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) или руководителя территориального органа службы.
Как отмечается в ранее опубликованной пояснительной записке к закону, несмотря на запрет на наличие средств связи, в 2018 году у заключенных было изъято более 56 тысяч телефонов.
По мнению авторов инициативы, мобильная связь в местах заключения часто применяется для мошенничества, давления на свидетелей, координации действий преступных групп на свободе. Блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку преступников, а также поставку арестованным запрещенных объектов и предметов.
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