Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
Президент Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что участникам добровольческих формирований будут предоставлены «страховые гарантии в виде компенсации» в случае гибели (смерти) во время пребывания в структуре, а также до истечения года с момента прекращения контракта с формированием — в случае смерти из-за ранения или заболевания, полученных во время службы. Кроме того, компенсация полагается за установление инвалидности в период нахождения в добровольческом формировании и до истечения года после завершения службы.
В случае смерти или гибели добровольца компенсации получат его супруг или супруга, родители (усыновители), отчим или мачеха (воспитывавшие не менее пяти лет), дети или подопечные гражданина. Выплата составит 3 131 729, 56 рубля и будет предоставлена всем получателям в равных долях.
Компенсация для инвалидов I группы составит 2 348 797,18 рубля, II группы — 1 565 864,79 рубля, III группы — 782 932,4 рубля.
Кроме того, получившим тяжелое увечье, ранение или контузию добровольцам выплатят 313 172,95 рубля. За легкое увечье или ранение предусмотрена компенсация в размере 78 293,24 рубля.
Указ вступает в силу с 3 августа и распространяется на правоотношения с 24 февраля прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru