Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО

В указе говорится, что участникам добровольческих формирований будут предоставлены «страховые гарантии в виде компенсации» в случае гибели (смерти) во время пребывания в структуре, а также до истечения года с момента прекращения контракта с формированием — в случае смерти из-за ранения или заболевания, полученных во время службы. Кроме того, компенсация полагается за установление инвалидности в период нахождения в добровольческом формировании и до истечения года после завершения службы.

В случае смерти или гибели добровольца компенсации получат его супруг или супруга, родители (усыновители), отчим или мачеха (воспитывавшие не менее пяти лет), дети или подопечные гражданина. Выплата составит 3 131 729, 56 рубля и будет предоставлена всем получателям в равных долях.

Компенсация для инвалидов I группы составит 2 348 797,18 рубля, II группы — 1 565 864,79 рубля, III группы — 782 932,4 рубля.

Кроме того, получившим тяжелое увечье, ранение или контузию добровольцам выплатят 313 172,95 рубля. За легкое увечье или ранение предусмотрена компенсация в размере 78 293,24 рубля.

Указ вступает в силу с 3 августа и распространяется на правоотношения с 24 февраля прошлого года.

