Контракты с Минобороны заключили более 20 добровольческих формирований
Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны России в рамках реализации приказа главы ведомства о порядке организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом говорится в сообщении министерства.
«Командиры еще четырех добровольческих подразделений подписали контракты с представителем Минобороны», — отметили в военном ведомстве.
Соглашения определяют правовое регулирование и деятельность добровольцев в зоне специальной военной операции, распространение государственных мер социальной защиты и поддержки на всех участников добровольческих подразделений и их семьи.
Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса и обеспечения, пишет RT.
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