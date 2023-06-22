Контракты с Минобороны заключили более 20 добровольческих формирований

«Командиры еще четырех добровольческих подразделений подписали контракты с представителем Минобороны», — отметили в военном ведомстве.

Соглашения определяют правовое регулирование и деятельность добровольцев в зоне специальной военной операции, распространение государственных мер социальной защиты и поддержки на всех участников добровольческих подразделений и их семьи.

Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса и обеспечения, пишет RT.

