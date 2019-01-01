Путин подписал указ об ипотечных каникулах

В соответствии с принятым законом, ипотечные каникулы продолжительностью до 6 месяцев будут предоставляться по просьбе некоторых категорий заемщиков. Речь идет о гражданах, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В том числе, право на ипотечные каникулы будет предоставляться при потере кормильца, из-за временной нетрудоспособности в течение двух месяцев, в случаях инвалидности I или II группы, а также снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Уточняется, что размер выплат по кредиту для оформления "каникул" должен превышать 50% месячного дохода гражданина.

Кроме того, заемщики получать право выбрать между полной приостановкой исполнения обязательств и уменьшением размера платежей.

Отмечается, что право на "ипотечные каникулы" можно будет использовать только один раз в отношении одного кредита.

Ранее на пресс-конференции НСН на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?» Алексей Чирков уверил заемщиков, что ипотечные каникулы не испортят их кредитную историю.

