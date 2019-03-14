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Банк России: Ипотечные каникулы не испортят кредитную историю

14 Марта 2019 в 13:19
Банк России: Ипотечные каникулы не испортят кредитную историю
Фото: Кирилл Назипов

Алексей Чирков в эфире НСН рассказал, как ипотечные каникулы повлияют на кредитную историю.


При принятии законопроекта об ипотечных каникулах заемщик не испортит свою кредитную историю. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков.

«В той редакции, которая сейчас внесена в Госдуму, нет никаких норм, которые бы говорили о прощении долга и каком-то временном или частичном списании его. Речь о том, что в случае если человек не может несколько месяцев платить по договору, то эти платежи продолжают начисляться, но они не портят кредитную историю и человек не должен их платить сейчас. Они просто переносятся на более поздний период, когда человек возвращается с таких ипотечных каникул», - отметил Чирков.

Ранее на пресс-конференции НСН на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?» Алексей Чирков отметил, что принятие законопроекта позволит заемщику почувствовать уверенность в завтрашнем дне, а банку не придется запускать сложный  сложный способ взыскания задолженностей.


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