Путин пригласил президента Палестины на юбилей Победы в Москве

Президент РФ Владимир Путин пригласил палестинского коллегу Махмуда Аббаса в Москву на празднование 80-летия Победы в 2025 году. Как пишет РИА Новости, об этом заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

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По его словам, Аббас получил приглашение и намерен им воспользоваться.

«Махмуд Аббас выразил надежду, что приедет в Россию», - сказал Нофаль.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москву по случаю 80-летия Победы не будут приглашать глав недружественных государств, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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