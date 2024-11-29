Путин пригласил президента Палестины на юбилей Победы в Москве

В Москве открылось движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино В ближайшие три года в Москве планируется ускорить темпы реализации программы реновации На стадионе «Локомотив» обустроили три футбольных поля с подогревом В парках Москвы пройдет флешмоб по зажжению елок В Москве в выходные и первую неделю декабря будет около ноля градусов