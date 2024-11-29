Путин пригласил президента Палестины на юбилей Победы в Москве
29 ноября 202416:52
Президент РФ Владимир Путин пригласил палестинского коллегу Махмуда Аббаса в Москву на празднование 80-летия Победы в 2025 году. Как пишет РИА Новости, об этом заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
По его словам, Аббас получил приглашение и намерен им воспользоваться.
«Махмуд Аббас выразил надежду, что приедет в Россию», - сказал Нофаль.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москву по случаю 80-летия Победы не будут приглашать глав недружественных государств, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин пригласил президента Палестины на юбилей Победы в Москве
- В Санкт-Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку
- Россиян предупредили о штрафах за грязные номера
- Малая библиотека Эрмитажа открыта в Калининграде
- Минцифры: На портале «Госуслуги» появится раздел для помощи граждан друг другу
- Институт Пушкина и признал «Искусственный интеллект» словом года в науке
- Творчеству Бейонсе посвятили курс в Йельском университете
- Центробанк РФ не видит угроз финансовой стабильности
- Ростовский «Киноцентр Большой» обошел по отзывам «Октябрь» в Москве
- Группа «Ночные снайперы» выпустила трибьют-альбом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru