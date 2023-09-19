Путин подписал указ о выплате по 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах россиянам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, они получат по 50 тысяч рублей в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В указе отмечается, что выплата будет разовой, деньги будут направлены в декабре 2023 года - январе 2024 года. Уточняется, на претендовать на неё могут также награждённые указанными медалью или знаком россияне, проживающие за пределами России: в Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии и Южной Осетии.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941-1944 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru