Фильм «Блокадный дневник» получил гран-при ММКФ

Фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник» получил главный приз Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте ММКФ.

Председатель жюри кинофестиваля Тимур Бекмамбетов отметил, что жюри долго спорило о том, кому присудить статуэтку «Золотого Святого Георгия». Бекмамбетов заявил, что «Блокадный дневник» получил главный приз за важное послание, которое он несёт зрителю.

Лента описывает события, разворачивающиеся в первую зиму блокады Ленинграда. Главная героиня фильма по сюжету идёт пешком через весь город, чтобы увидеть в последний раз своего отца и попросить у него прощения. Сценарий «Блокадного дневника» создан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, по воспоминаниям и дневникам блокадников.

Московский международный кинофестиваль прошёл в российской столице в сорок второй раз. Спецприз жюри получила лента «В тени» турецкого режиссёра Эрдема Тепергеза. Лучшей актрисой жюри признало Меган Первис, сыгравшую в фильме «Хильда», а приз за лучшую мужскую роль достался израильскому режиссеру и актеру Гуру Бентвичуза роль в его собственном фильме «Как сыр в масле».