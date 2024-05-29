Путин подписал указ о выплате двух пенсий семьям погибших участников СВО
Владимир Путин подписал закон, позволяющий семьям погибших участников спецоперации на Украине получать две пенсии одновременно, если у них есть дети до 23 лет. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Теперь семьи погибших участников спецоперации на Украине могут получать одновременно страховые выплаты и пенсию по потере кормильца. Ранее это право распространялось только на семьи с детьми до восьми лет.
Законом предусмотрено, что кавалерам ордена Святого Георгия, а также тем, кто был награжден знаком отличия ордена всех четырех степеней, будет начисляться дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в дополнение к пенсии.
Закон также устанавливает разные проценты материального обеспечения для тех, кто награжден орденом Святого Георгия: 415%, 330% и 250% от размера социальной пенсии в зависимости от степени награждения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru