Путин подписал указ о выплате двух пенсий семьям погибших участников СВО

Владимир Путин подписал закон, позволяющий семьям погибших участников спецоперации на Украине получать две пенсии одновременно, если у них есть дети до 23 лет. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Теперь семьи погибших участников спецоперации на Украине могут получать одновременно страховые выплаты и пенсию по потере кормильца. Ранее это право распространялось только на семьи с детьми до восьми лет.