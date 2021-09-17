Путин предложил единовременно выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату блокадникам и защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
«В связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни» предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «жителя блокадного Ленинграда», - заявил российский лидер.
Путин отметил, что на выплату могут претендовать не только лица, постоянно проживающие на территории России, но и блокадники и защитники Северной столицы, живущие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Осетии и Приднестровье.
Глава государства подчеркнул, что граждане должны получить деньги без волокиты.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие и военные пенсионеры в РФ получили единовременную выплату 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- «Любит повоевать». Генерал ФСБ охарактеризовал напавшего на силовиков под Воронежем
- Памфилова рассказала о серьёзных атаках на ресурсы онлайн-голосования
- Адвокат Ефремова раскрыл свой гонорар
- Путин предложил единовременно выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
- В Нидерландах двое убиты при нападении с ножом
- 47,5 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
- Задержан подозреваемый в подрыве отделения полиции в Воронежской области
- Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России
- «Без стыда и совести»: Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах
- Литва обвинила Россию в сокращении поставок газа в ЕС из-за «Северного потока – 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru