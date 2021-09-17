Путин предложил единовременно выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату блокадникам и защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

«В связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни» предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «жителя блокадного Ленинграда», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что на выплату могут претендовать не только лица, постоянно проживающие на территории России, но и блокадники и защитники Северной столицы, живущие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Осетии и Приднестровье.

Глава государства подчеркнул, что граждане должны получить деньги без волокиты.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие и военные пенсионеры в РФ получили единовременную выплату 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей, сообщает RT.

