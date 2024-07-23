Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год
Контрактники, поступившие на службу в Москве, получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«…Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы», — уточнили в мэрии. Выплату могут получить военные, которых отобрали на службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года, говорится в указе.
Размер единовременной выплаты при заключении контракта определяется властями регионов. Так, в последнее время власти некоторых регионов повысили размер этой суммы. Например, в Краснодарском крае с апреля она составляет 1 млн рублей, в Дагестане в июле ее повысили до 500 тысяч руб., в Башкирии — до 505 тысяч, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
- Киркоров застрял в горах Сочи из-за ливней
- Писателя Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
- Большинство россиян заявили, что жара влияет на их работоспособность
- Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год
- Путин заявил главе Счетной палаты, что «лишних денег нет»
- Госдума ввела наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков
- МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных федераций
- Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
- Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru