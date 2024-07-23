Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Контрактники, поступившие на службу в Москве, получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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«…Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы», — уточнили в мэрии. Выплату могут получить военные, которых отобрали на службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года, говорится в указе.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта определяется властями регионов. Так, в последнее время власти некоторых регионов повысили размер этой суммы. Например, в Краснодарском крае с апреля она составляет 1 млн рублей, в Дагестане в июле ее повысили до 500 тысяч руб., в Башкирии — до 505 тысяч, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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