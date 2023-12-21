Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от украинской агрессии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, с 1 января будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье, травму либо контузию в четырех новых регионах РФ или на территории, прилегающей к районам проведения специальной военной операции. Средства сможет получить один из родителей или законных представителей либо сам пострадавший, если он достиг совершеннолетия на момент выплаты.
«Право на единовременную выплату возникает в случае, если пострадавший ребенок является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на территории ... и получил после 18 февраля 2022 г. увечье», — уточняется в указе.
Средства будут выделяться из Фонда пенсионного и социального страхования и выплачиваться при документальном подтверждении травмы.
При этом президент рекомендовал госорганам субъектов РФ обеспечить направление детей, получивших ранения, в организации отдыха или санатории, а также установить «иные дополнительные меры» соцподдержки для семей с пострадавшими детьми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru