Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от украинской агрессии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно указу, с 1 января будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье, травму либо контузию в четырех новых регионах РФ или на территории, прилегающей к районам проведения специальной военной операции. Средства сможет получить один из родителей или законных представителей либо сам пострадавший, если он достиг совершеннолетия на момент выплаты.

«Право на единовременную выплату возникает в случае, если пострадавший ребенок является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на территории ... и получил после 18 февраля 2022 г. увечье», — уточняется в указе.

Средства будут выделяться из Фонда пенсионного и социального страхования и выплачиваться при документальном подтверждении травмы.

При этом президент рекомендовал госорганам субъектов РФ обеспечить направление детей, получивших ранения, в организации отдыха или санатории, а также установить «иные дополнительные меры» соцподдержки для семей с пострадавшими детьми.

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ФОТО: Kremlin.ru
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