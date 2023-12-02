Путин подписал указ о сохранении пособий работающим родителям детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении для работающих родителей детей с инвалидностью выплат в размере 10 тысяч рублей, а также права работать неполный рабочий день.

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Из указа следует, что выплаты распространяются на родителей, опекунов и усыновителей, которые работают дистанционно или на дому.

Ранее Путин призвал возрождать в стране традиции многодетности. При этом, по его словам, «преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег, социальных выплат» и прочих льгот: по мнению Путина, «гораздо важнее жизненные ориентиры человека».

А депутат Госдумы Михаил Делягин наоборот назвал рождение ребенка билетом в нищету для многих россиян. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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