Путин подписал указ о сохранении пособий работающим родителям детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении для работающих родителей детей с инвалидностью выплат в размере 10 тысяч рублей, а также права работать неполный рабочий день.
Из указа следует, что выплаты распространяются на родителей, опекунов и усыновителей, которые работают дистанционно или на дому.
Ранее Путин призвал возрождать в стране традиции многодетности. При этом, по его словам, «преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег, социальных выплат» и прочих льгот: по мнению Путина, «гораздо важнее жизненные ориентиры человека».
А депутат Госдумы Михаил Делягин наоборот назвал рождение ребенка билетом в нищету для многих россиян. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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