Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 7 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми до 7 лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее глава государства в ходе большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тысяч рублей всем российским семьям с детьми до 7 лет.

Отмечается, что в целях обеспечения социальной поддержки семьи с детьми до 7 лет включительно получат выплату в размере 5000 рублей на каждого ребёнка указанного возраста.

Выплата средств будет осуществляться Пенсионным фондом на основании имеющихся сведений, без подачи заявлений гражданами. Не получившим соцвыплату можно будет обратиться за её назначением до 1 апреля 2021 года, отмечают Известия.

Согласно указу, российское правительство должно обеспечить финансирование расходов на реализацию меры поддержки и установить условия её осуществления.

