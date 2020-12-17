Путин объявил о выплатах семьям с детьми до 7 лет

Президент России Владимир Путин пообещал всем семьям с детьми до семи лет выплатить по пять тысяч рублей в качестве подарка к Новому году.

Именно таким заявлением глава государства завершил большую ежегодную пресс-конференцию, которая в этом году продлилась четыре часа 35 минут.

Ранее Путин анонсировал новые меры поддержки самозанятым, несмотря на уже выделенный почти триллион рублей с начала пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры