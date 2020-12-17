Путин объявил о выплатах семьям с детьми до 7 лет
17 декабря 202016:39
Президент России Владимир Путин пообещал всем семьям с детьми до семи лет выплатить по пять тысяч рублей в качестве подарка к Новому году.
Именно таким заявлением глава государства завершил большую ежегодную пресс-конференцию, которая в этом году продлилась четыре часа 35 минут.
Ранее Путин анонсировал новые меры поддержки самозанятым, несмотря на уже выделенный почти триллион рублей с начала пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин: локдаун в России не планируется
- Протестующие фермеры в Молдавии потребовали отставки правительства
- Путин объявил о выплатах семьям с детьми до 7 лет
- «За Россию!» Путин о главном новогоднем тосте
- Путин анонсировал новые меры поддержки самозанятым
17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru