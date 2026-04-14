Путин подписал указ о создании в РФ общества изобретателей и рационализаторов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов».
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, общества создано с целью «консолидации сил государства и общества, направленных на достижение технологического лидерства России».
Кроме того, речь идёт о «содействии изобретательской и рационализаторской деятельности, ee популяризации, а также поддержки и внедрения инженерно-технических инициатив».
«Учредителем организации от имени РФ является Министерство науки и высшего образования», - отмечается в указе.
Ранее Путин поручил создать «Российскую биологическую промышленную компанию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
