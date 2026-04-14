Путин подписал указ о создании в РФ общества изобретателей и рационализаторов

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, общества создано с целью «консолидации сил государства и общества, направленных на достижение технологического лидерства России».

Кроме того, речь идёт о «содействии изобретательской и рационализаторской деятельности, ee популяризации, а также поддержки и внедрения инженерно-технических инициатив».

«Учредителем организации от имени РФ является Министерство науки и высшего образования», - отмечается в указе.

Ранее Путин поручил создать «Российскую биологическую промышленную компанию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».