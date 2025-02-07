Путин подписал указ о создании Фонда экологических проектов
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Соответствующий документ представлен на портале правовых актов.
Среди целей деятельности фонда указана всесторонняя поддержка экологических и природоохранных проектов, в том числе грантов, работа в сфере охраны окружающей среды и защиты животных, а также организация благотворительной и волонтерской деятельности. В 2025-2027 годах фонд ежегодно будет получать гранты президента в размере миллиарда рублей.
Помимо прочего президент утвердил состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов, назначив его председателем первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Ранее Путин сообщал, что в рамках национального проекта «Экология» было ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова отказалась судиться за свою пенсию
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru