Путин подписал указ о создании Фонда экологических проектов

Среди целей деятельности фонда указана всесторонняя поддержка экологических и природоохранных проектов, в том числе грантов, работа в сфере охраны окружающей среды и защиты животных, а также организация благотворительной и волонтерской деятельности. В 2025-2027 годах фонд ежегодно будет получать гранты президента в размере миллиарда рублей.

Помимо прочего президент утвердил состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов, назначив его председателем первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Ранее Путин сообщал, что в рамках национального проекта «Экология» было ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, напоминает «Радиоточка НСН».

