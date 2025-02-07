Путин подписал указ о создании Фонда экологических проектов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Соответствующий документ представлен на портале правовых актов.

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Среди целей деятельности фонда указана всесторонняя поддержка экологических и природоохранных проектов, в том числе грантов, работа в сфере охраны окружающей среды и защиты животных, а также организация благотворительной и волонтерской деятельности. В 2025-2027 годах фонд ежегодно будет получать гранты президента в размере миллиарда рублей.

Помимо прочего президент утвердил состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов, назначив его председателем первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Ранее Путин сообщал, что в рамках национального проекта «Экология» было ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ЭкологияВладимир Путин

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