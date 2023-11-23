Путин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года
Российские власти рассчитывают выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, сообщил на онлайн-саммите G20 президент России Владимир Путин.
Он назвал РФ «ответственным участником глобальных усилий по борьбе с изменениями климата». Российский лидер отметил, что страна используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, безопасные для экологии технологии во всех сферах экономики.
В октябре 2021 года президент поставил цель — добиться углеродной нейтральности страны (баланса между выбросами парниковых газов и их поглощением) до 2060 года. Над ее достижением работают все регионы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru