Путин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года

Он назвал РФ «ответственным участником глобальных усилий по борьбе с изменениями климата». Российский лидер отметил, что страна используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, безопасные для экологии технологии во всех сферах экономики.

В октябре 2021 года президент поставил цель — добиться углеродной нейтральности страны (баланса между выбросами парниковых газов и их поглощением) до 2060 года. Над ее достижением работают все регионы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

