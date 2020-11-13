Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России
Президент России Владимир Путин поручил создать общероссийскую общественно-государственную организацию «Ассамблея народов России».
Учредителем станет Федеральное агентство по делам национальностей.
В указе главы государства говорится, что Ассоциация призвана совершенствовать нацполитику страны, содействовать укреплению гражданской идентичности и межнационального согласия.
В частности, организация займется сохранением этнокультурного и языкового разнообразия народов России, будет содействовать соблюдению прав коренных малочисленных народов, а также оказывать помощь соотечественникам за рубежом.
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