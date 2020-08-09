В России самым малочисленным народом назвали чамалалов
Местом проживания самого малочисленного народа в России является Кавказ. Здесь живут всего 24 чамалала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения.
«Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в 9 аулах», — цитирует сообщение Газета.ru
Чамалалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.
Известно также, что малочисленные народы населяют и Ленинградскую область. Там живут 33 представителя народности водь, 169 ижорцев и 1380 вепсов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru