В России самым малочисленным народом назвали чамалалов

Местом проживания самого малочисленного народа в России является Кавказ. Здесь живут всего 24 чамалала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения.

«Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в 9 аулах», — цитирует сообщение Газета.ru

Чамалалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.

Известно также, что малочисленные народы населяют и Ленинградскую область. Там живут 33 представителя народности водь, 169 ижорцев и 1380 вепсов.

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