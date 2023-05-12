Путин подписал указ о реализации проекта по изменению уровней высшего образования

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, планируется введение базового высшего и специализированного высшего образования. Срок освоения программ - от четырёх до шести лет и от года до трёх лет, соответственно.

Также в указе уточняется, что реализация пилотного проекта будет осуществляться на базе Балтийского федерального университета, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.

Ранее исследователи Skysmart выяснили, что 43% российских родителей не связывают успешное будущее их детей с наличием высшего образования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

