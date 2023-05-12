Путин подписал указ о реализации проекта по изменению уровней высшего образования
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий реализацию с 2023-2024 годов пилотного проекта об изменении уровней высшего образования, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, планируется введение базового высшего и специализированного высшего образования. Срок освоения программ - от четырёх до шести лет и от года до трёх лет, соответственно.
Также в указе уточняется, что реализация пилотного проекта будет осуществляться на базе Балтийского федерального университета, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.
Ранее исследователи Skysmart выяснили, что 43% российских родителей не связывают успешное будущее их детей с наличием высшего образования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru