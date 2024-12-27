Путин подписал указ о президентской стипендии в размере 30 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии главы государства в размере 30 тысяч рублей в месяц. Документ появился на портале правовых актов.

Её будут получать с 1 сентября 2025 года наиболее успевающие студенты, курсанты и слушатели образовательных программам высшего образования. Уточняется, что на неё смогут рассчитывать не более 3400 учащихся вузов.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», стипендия будет назначаться на один год обучающимся специальностям, которые отвечают приоритетам научно-технологического развития страны.

Глава правительства Михаил Мишустин 27 декабря также подписал постановление об увеличении в четыре раза с 1 сентября 2025 года размера стипендии кабинета министров для обучающихся по программам высшего образования до 20 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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