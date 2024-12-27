Путин подписал указ о президентской стипендии в размере 30 тысяч рублей

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», стипендия будет назначаться на один год обучающимся специальностям, которые отвечают приоритетам научно-технологического развития страны.

Глава правительства Михаил Мишустин 27 декабря также подписал постановление об увеличении в четыре раза с 1 сентября 2025 года размера стипендии кабинета министров для обучающихся по программам высшего образования до 20 тысяч рублей.

