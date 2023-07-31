Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в ВОВ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, сказано, что российскому организационному комитету «Победа» поручена координация деятельности федеральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Правительству РФ совместно с комитетом «Победа» президент поручил в трёхмесячный срок разработать и утвердить «план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий».
Также кабмину поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой отечественной войны, а федеральным и региональным органам исполнительной власти - оказывать ветеранам «всемерную помощь» в решении вопросов соцзащиты.
МИД РФ глава государства поручил обеспечить «необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий».
Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что абсолютное большинство россиян (98%) считают важной задачей сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru