Путин подписал указ о передаче руководства деятельностью ФМБА президенту
Руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства будет передано президенту. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее работой ФМБА руководило правительство.
«Из раздела... "Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации" слова" Федеральное медико-биологическое агентство" исключить», — отмечается в указе.
Ранее Владимир Путин подписал закон о продлении выплаты в 450 тысяч рублей на помощь в погашении ипотеки для семей с тремя и более детьми до 2031 года, напоминает «Свободная пресса».
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