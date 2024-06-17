Путин подписал указ о передаче руководства деятельностью ФМБА президенту

Руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства будет передано президенту. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ФМБА объяснили закупку препаратов калия йодида

Ранее работой ФМБА руководило правительство.

«Из раздела... "Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации" слова" Федеральное медико-биологическое агентство" исключить», — отмечается в указе.

Ранее Владимир Путин подписал закон о продлении выплаты в 450 тысяч рублей на помощь в погашении ипотеки для семей с тремя и более детьми до 2031 года, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры