В ФМБА объяснили закупку препаратов калия йодида
Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации проводит закупку препаратов калия йодида на 2023-2024 годы в плановом режиме. Данная процедура организуется каждый год, проинформировали ТАСС сообщили в ФМБА.
Сведения о проведении такой операции появились ранее на портале государственных закупок. Согласно так называемой карте закупки, агентство намерено приобрести данные препараты на 4,85 миллиона рублей. Заказ размещён в рамках удовлетворения плановых потребностей предприятия.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на соответствующие тендеры ранее обратили внимание отечественные блогеры. Йодид калия применяется, в том числе, для защиты щитовидной железы от выбросов радиоактивных веществ.
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