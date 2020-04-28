Путин подписал указ о нерабочих днях 6, 7, 8 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении до 11 мая включительно действия мер, введённых ранее для противодействия распространению коронавируса. Как информирует пресс-служба Кремля, нерабочими станут 6, 7 и 8 мая.

Заработная плата при этом должна сохраниться в полном объёме. При этом в документе отмечается, что регионы смогут расширить перечень организаций, для которых вышеозначенные дни могут быть рабочими.

О продлении особого режима Владимир Путин объявил ране сегодня в ходе совещания по проблеме COVID-19 с участием глав регионов. Президент также поручил правительству разработать общенациональный план по нормализации отечественной экономики по окончании пандемии, поддержке граждан и бизнеса.

