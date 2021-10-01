Путин подписал указ о начале призыва в армию
1 октября 202110:53
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу», — говорится в указе.
Отмечается, что призыву подлежат 127 500 россиян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru