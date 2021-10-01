Путин подписал указ о начале призыва в армию

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу», — говорится в указе.

Отмечается, что призыву подлежат 127 500 россиян.

