Более 127 тыс. россиян призовут в армию осенью

Осенний призыв на срочную военную службу коснется 127 тысяч граждан. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, передает «Интерфакс».

По его словам, в этом году основные усилия при проведении мероприятий будут сосредоточены на недопущении распространения коронавируса.

Он отметил, что военкоматы уже готовы к приему и обеспечены всем необходимым.

Ранее юрист назвал причину гибели двух солдат-срочников на Урале.

