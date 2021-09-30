Более 127 тыс. россиян призовут в армию осенью

Осенний призыв на срочную военную службу коснется 127 тысяч граждан. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, передает «Интерфакс».

По его словам, в этом году основные усилия при проведении мероприятий будут сосредоточены на недопущении распространения коронавируса.

Он отметил, что военкоматы уже готовы к приему и обеспечены всем необходимым.

Ранее юрист назвал причину гибели двух солдат-срочников на Урале.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПризывникиАрмия
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