Более 127 тыс. россиян призовут в армию осенью
Осенний призыв на срочную военную службу коснется 127 тысяч граждан. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, передает «Интерфакс».
По его словам, в этом году основные усилия при проведении мероприятий будут сосредоточены на недопущении распространения коронавируса.
Он отметил, что военкоматы уже готовы к приему и обеспечены всем необходимым.
Ранее юрист назвал причину гибели двух солдат-срочников на Урале.
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